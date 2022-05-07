В Японии предположили, что КНДР запустила баллистическую ракету

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Фото: ТАСС/Ahn Young-joon/AP
Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану Японии.
К судам обратились с просьбой следить за актуальной информацией и при обнаружении упавших фрагментов, не приближаться к ним, а сразу сообщить об этом в службу безопасности на море.
Позже появились сообщения, что баллистическая ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Если информация подтвердится, это будет уже 15-й пуск КНДР с начала года. Предыдущий пуск Северная Корея провела 4 мая.
5 апреля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие, если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию. По ее словам, было очень большой ошибкой со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против Северной Кореи.
17 апреля Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Они пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров.
20 марта Пхеньян произвел четыре выстрела в сторону Желтого моря. В связи с этим Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание. До этого Пхеньян также запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета.
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