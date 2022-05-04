КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря – СМИ

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КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным агентства, дальность и наибольшая высота полета снаряда анализируются южнокорейскими военными. Есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета.

5 апреля сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что страна применит ядерное оружие, если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию. По ее словам, было очень большой ошибкой со стороны министра обороны Южной Кореи говорить о превентивном ударе против Северной Кореи.

17 апреля Северная Корея произвела пуски двух снарядов в сторону Японского моря. Они пролетели 110 километров, достигнув высоты 25 километров.

20 марта Пхеньян произвел четыре выстрела в сторону Желтого моря. В связи с этим Совет национальной безопасности Республики Корея провел экстренное заседание. До этого Пхеньян также запустил неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По предварительным данным, это была баллистическая ракета.