Байден поддержал Японию в ее стремлении стать постоянным членом Совбеза ООН

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Американский президент Джо Байден заявил о необходимости преобразования Совбеза ООН, поддержав стремление Японии стать его постоянным членом. Об этом сообщает телеканал NHK.

Такое заявление Байден сделал в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио. По ее итогам политики проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что не видит возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Она отметила, что с пониманием относится к точке зрения Владимира Зеленского относительно того, что СБ, как он считает, "действовал медленно".