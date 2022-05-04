Зампостпреда РФ обвинил США в срыве участия российской делегации в работе комитета ООН

Фото: Москва 24
США сорвали участие российской делегации в работе комитета ООН по информации. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"Глава нашей делегации, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова получила визу только вчера после обеда. У остальных двух экспертов виз пока вообще нет", – приводит слова Полянского РИА Новости.
Он отметил, что запросы на визы были поданы заблаговременно. По его словам, Россия считает это недопустимым и призывает секретариат ООН не допускать подобного в будущем.
Ранее Полянский заявил, что США хотят посадить Европу на свою газовую иглу. По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ шпионила на Киев, передавая украинским военным данные с камер слежения для корректировки огня.
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