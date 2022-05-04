Байден заявил, что США открыты к введению новых санкций против России

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Администрация Соединенных Штатов открыта к введению новых санкций в отношении РФ, заявил глава государства Джо Байден.

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. Я вел консультации, буду говорить с (лидерами других стран – членов. – Прим. ред.) G7 на этой неделе относительно того, что мы будем делать или не делать", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что войдет в шестой пакет санкций против России, который планируется представить в среду, 4 мая. Предполагается запретить трансляцию трех крупных российских вещателей, отключить от системы SWIFT Сбербанк и два других российских банка.

Также ожидается, что под санкции подпадут военнослужащие, причастные к преступлениям в Буче и Мариуполе. Глава Еврокомиссии добавила, что последим пунктом в перечне станет российская нефть.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.