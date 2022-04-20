США получают экономическую выгоду из ситуации на Украине – зампостпреда России при ООН

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Вашингтон пытается посадить европейские страны на свою газовую иглу, подталкивая их к ужесточению санкций против России. Об этом заявил во вторник первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.
"Подталкивая европейцев к все более и более жестоким экономическим санкциям, Вашингтон, который от такого сценария страдает меньше всего, намеревается со временем прочно посадить их на свою газовую иглу", – передает слова Полянского ТАСС.
По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ шпионила на Киев, передавая украинским военным данные с камер слежения для корректировки огня.
"Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТУРов и ПЗРК, а попутно еще и устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат", – констатировал Полянский.
Дипломат добавил, что сегодня происходят попытки переписать современную историю в антироссийском ключе.
"Таким образом, вам, видимо, проще не замечать вопиющих проявлений неонацизма на Украине, денацификация которой – одна из целей нашей военной операции", – отметил Полянский.
До этого Полянский заявил, что Киев готовит очередную провокацию против российских военных. В Одессе заметили украинских силовиков, которые переоделись в российскую форму. Дипломат попросил обратить внимание иностранных коллег на эти тревожные сигналы.
Кроме того, дипломат заявил, что инсинуации о возможном применении Россией в ходе операции на Украине ядерного оружия не имеют ни малейшей рациональной основы. По его словам, задействование Россией ядерного оружия возможно только в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного и других видов ОМУ или в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Он добавил, что данные критерии никоим образом не могут быть применены к ситуации на Украине.
В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны.
"Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", – отметил Медведев.
В МО РФ заявили, что окруженным на заводе "Азовсталь" на Украине будут предалагать сдаться
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