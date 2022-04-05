Зампостпреда РФ при ООН опроверг вероятность применения ядерного оружия на Украине

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Инсинуации о возможном применении Россией в ходе операции на Украине ядерного оружия не имеют ни малейшей рациональной основы. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Эти вбросы не имеют ни малейшей рациональной основы, они нацелены на нагнетание градуса антироссийской истерии и рассчитаны на публику, не знакомую с основами российской политики в области безопасности и обороны, которая носит сугубо оборонительный характер", – приводит слова Полянского ТАСС.

По его словам, задействование Россией ядерного оружия возможно только в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного и других видов ОМУ или в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Он добавил, что данные критерии никоим образом не могут быть применены к ситуации на Украине.

"В нарушение обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых совместных ядерных миссий НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению. Необходимо прекратить такую практику, вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя и ликвидировать инфраструктуру для его размещения в Европе", – подчеркнул Полянский.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и западным миром сегодня хуже, чем во времена холодной войны.

"Как бывший верховный главнокомандующий я прекрасно осознаю ее масштабы, да и всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику", – отметил Медведев.

Он добавил, что есть такая оговорка: международные договоры действуют до тех пор, пока существуют обстоятельства, их породившие. По его словам, эти обстоятельства исчезли. Лица, которые подписывали договор, в санкционном списке.

В свою очередь, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Россия призывает США вернуться к неполитизированному и профессиональному диалогу по физической ядерной безопасности, Так он прокомментировал утверждение заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Бонни Дженкинса о том, что действия РФ на Украине представляют угрозу ядерной безопасности.

Глава диппредставительства подчеркнул, что данные заявления не соответствуют действительности, а функционирующие блоки АЭС на Украине работают в нормальном режиме, их безопасности ничего не угрожает.