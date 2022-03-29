В Кремле исключили возможность применения Россией ядерного оружия

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Никто в России даже не рассматривает идею применения ядерного оружия на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью телекомпании PBS официальный представитель Кремля прокомментировал слухи о событиях на украинской территории, распространяемые на Западе.

По утверждению американского журналиста, Владимир Путин в своем заявлении о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР имел в виду, что Россия применит ядерное оружие, если в дело вмешается третья сторона.

"Нет, я так не думаю, но он (президент РФ. – Прим. ред.) достаточно решительно заявил, что не надо вмешиваться. Если вы это сделаете, у нас есть все возможности предотвратить это и наказать всех, кто собирается вмешаться", – сказал Песков.

После этого журналист попросил представителя Кремля исключить вероятность применения ядерного оружия в данном конфликте от лица России.

Песков также заявил, что у РФ нет никаких намерений вторгаться на территории стран – членов НАТО или наносить по ним удары.

"Если они не вынудят нас поступить таким образом, мы не можем думать об этом. И не хотим думать об этом", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.