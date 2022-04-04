Новая ГПВ будет нацелена на создание нетрадиционного вооружения – Борисов

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Новая государственная программа вооружения будет нацелена на создание нетрадиционных видов вооружения. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, работа по подготовке исходных данных для ГПВ завершена. Она будет представлена на утверждение президенту РФ к середине 2023 года.

"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", – говорится в сообщении.

Борисов подчеркнул, что на сегодняшний день правительство ведет работу по ускорению темпов и объемов импортозамещения. Он также рассказал, что выполнение гособоронзаказа идет с опережением графика по некоторым показателям.

"По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98%, в текущем году идет с опережением по некоторым показателям", – сказал Борисов.

Ранее Владимир Путин заявил, что ядерные силы России переведены в особый режим после заявления главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В конце февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в конечном итоге ситуация на Украине может перерасти в конфликт с НАТО. Она заявила, что под угрозой из-за действий РФ якобы окажутся страны Балтии, Польша и Молдова.

