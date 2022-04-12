Киев готовит очередную провокацию против ВС РФ – зампостпреда России при ООН

Киев готовит очередную провокацию против российских военных. В Одессе заметили украинских силовиков, которые переоделись в российскую форму. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза всемирной организации.

Дипломат попросил обратить внимание иностранных коллег на эти тревожные сигналы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.