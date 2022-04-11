Эксперт рассказал, что можно ждать от встречи Путина с канцлером Австрии

Переговоры Владимира Путина с канцлером Австрии начались в Ново-Огарево. Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал, что можно ждать от этой встречи.

Эксперт также объяснил, с чем связано снижение цены на нефть, которая опустилась ниже 98 долларов за баррель 11 апреля. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.