Российские военнослужащие уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили базовый лагерь украинской неонацистской террористической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) в Донецкой области.

Как уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, лагерь был уничтожен высокоточными ракетами воздушного базирования.

Ранее ВС РФ ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (запрещен в РФ) Тараса Бобанича. Он с 2014 года принимал участие в карательной операции Киева в Донбассе и лично отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

