Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира "в отместку идиотам"

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет закрываться от мира, в том числе в сфере культуры.

"Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует", – написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев подчеркнул, что у России насыщенная повестка со странами СНГ, Латинской Америки, Африки и БРИКС. Для взаимодействия с ними, добавил он, открыты ультрасовременные музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Зампредседателя Совбеза РФ отметил, что не сомневается в том, что власти и профильные организации помогут не выпасть из международной обоймы молодым музыкантам, режиссерам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий.

Медведев также заявил, что попытки задержать российские картины на Западе являются банальным воровством. По мнению замглавы СБ РФ, западные государства упражняются в установлении различных запретов на русскую культуру, при этом присваивают временно находящиеся у них ценности из российских коллекций.

"Запрет на русскую культуру – актуальный западный тренд. Сколько политических имбецилов и убогих диванных русофобов упражняется на эту тему! <...> Но что характерно: Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина многие европейцы с клиническим удовольствием предают анафеме. А вот временно находящиеся за границей материальные ценности с помощью формальных проволочек вполне готовы прикарманить", – написал Медведев.

Политик указал, что бюрократия Евросоюза заставила Финляндию под надуманными предлогами задержать на границе картины Эрмитажа, Третьяковской галереи и Пушкинского музея, экспонировавшиеся в Италии и Японии.

"Только колоссальными усилиями удалось склонить местный МИД пойти на попятную – разрешение на их перевозку было выдано. Картины вернулись на Родину", – добавил он.

Ранее Медведев заявил, что незаконные антироссийские ограничения временны и когда-нибудь закончатся, однако их результатом может стать разрушенный мировой порядок и сильные последствия для глобальной экономики.