В "Эрмитаж" вернулись картины, задержанные в Финляндии. Они путешествовали несколько месяцев. Экспонаты были на выставке в Милане и застряли после закрытия границ из-за санкций. Вопрос возвращения ценных экспонатов решался на высоком уровне.

Коллекцию "Эрмитажа" удалось вызволить из Италии, но по пути она застряла в Финляндии. Почти неделю таможенники не пропускали груз, объясняя это антироссийскими санкциями и бюрократией. Сегодня фуры с произведениями искусства въехали на территорию Зимнего дворца.

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