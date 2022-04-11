Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме в Ступине

14:38
Фото: Москва 24
Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ступине Виктория Силина, которая проживает в соседнем с местом ЧП доме, рассказала Москве 24, что ее семья проснулась из-за сильного грохота.
В понедельник, 11 апреля, около 05:54 в подмосковном Ступине произошел взрыв газа с последующим возгоранием в жилой пятиэтажке. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП погибли два человека, в том числе ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.
Когда девушка увидела дымящийся дом, она оделась и выбежала на улицу помогать пострадавшим. "Увидели, что двух этажей посередине просто нет. Дом напротив – на первом этаже стекла выбило у деревянных окон, такая взрывная волна была. Огонь разгораться стал, и кто-то дико кричал: "Помогите!" – вспоминает она.
На пути к зданию Виктория заметила выбегавших на улицу жителей пострадавшего дома. "Кричали людям, которые из этого дома смотрели растерянные в окно, чтобы они выходили, срочно эвакуировались", – говорит девушка.
На ее глазах житель соседнего с пострадавшим подъезда вынес куртки для тех, кто "выбежал в чем попало". В течение 10–15 минут приехали пожарные. "Сразу стали разматывать шланг с водой. Им помогали другие мужчины, очевидцы, чтобы быстрее затащить на пятый этаж, где был пожар. Сработали быстро, потушили", – уточнила Виктория.
Она добавила, что местные жители оперативно стали отгонять свои машины от дома, чтобы могла проехать спецтехника. По словам Виктории, на место ЧП прибыло большое количество специальной техники и машин оперативных служб. "Пожарные, МЧС, скорые. Столько в жизни не видела. Сразу краны, трактора вызвали, чтобы завалы разгребать. Очень много людей было", – заключила она.
Грохот от взрыва был слышен на всю округу, рассказал Москве 24 очевидец Павел, который проживает в километре от места ЧП. "Был хлопок, у меня в кухне створку окна открыло, дальше сигнализации у машин заработали", – подчеркнул мужчина.
Ранее стало известно, что региональным газовым службам не удалось с проверкой попасть в три из четырех квартир, пострадавших при взрыве в подмосковном Ступине. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
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