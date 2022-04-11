Очевидцы рассказали подробности о взрыве газа в жилом доме в Ступине

Фото: Москва 24

Очевидец взрыва газа в жилом доме в Ступине Виктория Силина, которая проживает в соседнем с местом ЧП доме, рассказала Москве 24, что ее семья проснулась из-за сильного грохота.

В понедельник, 11 апреля, около 05:54 в подмосковном Ступине произошел взрыв газа с последующим возгоранием в жилой пятиэтажке. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП погибли два человека, в том числе ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Среди причин трагедии рассматривают неисправность газового оборудования и утечку газа.





Виктория Силина очевидец Проснулись от того, что что-то сильно громыхнуло. Машины все сработали. Грохот стоял такой, что уши заложило, возможно, потому что окно было открыто. Испугались очень. Мама решила, что машина взорвалась. Кинулись к окну, смотреть что случилось, что с машиной под окнами. Увидели обломки.

Когда девушка увидела дымящийся дом, она оделась и выбежала на улицу помогать пострадавшим. "Увидели, что двух этажей посередине просто нет. Дом напротив – на первом этаже стекла выбило у деревянных окон, такая взрывная волна была. Огонь разгораться стал, и кто-то дико кричал: "Помогите!" – вспоминает она.

На пути к зданию Виктория заметила выбегавших на улицу жителей пострадавшего дома. "Кричали людям, которые из этого дома смотрели растерянные в окно, чтобы они выходили, срочно эвакуировались", – говорит девушка.

На ее глазах житель соседнего с пострадавшим подъезда вынес куртки для тех, кто "выбежал в чем попало". В течение 10–15 минут приехали пожарные. "Сразу стали разматывать шланг с водой. Им помогали другие мужчины, очевидцы, чтобы быстрее затащить на пятый этаж, где был пожар. Сработали быстро, потушили", – уточнила Виктория.





Виктория Силина очевидец Крики стояли страшные, женщина орала: "Помогите!" Это очень страшно. Она очень сильно кричала. Семья на 3-м этаже не могла покинуть квартиру. У них дверь от взрыва разошлась и не открывалась. Мы пожарным сказали, они полезли к ним, хотели их спустить по лестнице. Но дети маленькие боялись очень, родители разрешили ломать дверь.

Она добавила, что местные жители оперативно стали отгонять свои машины от дома, чтобы могла проехать спецтехника. По словам Виктории, на место ЧП прибыло большое количество специальной техники и машин оперативных служб. "Пожарные, МЧС, скорые. Столько в жизни не видела. Сразу краны, трактора вызвали, чтобы завалы разгребать. Очень много людей было", – заключила она.

Грохот от взрыва был слышен на всю округу, рассказал Москве 24 очевидец Павел, который проживает в километре от места ЧП. "Был хлопок, у меня в кухне створку окна открыло, дальше сигнализации у машин заработали", – подчеркнул мужчина.

Ранее стало известно, что региональным газовым службам не удалось с проверкой попасть в три из четырех квартир, пострадавших при взрыве в подмосковном Ступине. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

