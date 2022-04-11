Жильцы дома в Ступине, где произошел взрыв, не пускали газовые службы – вице-губернатор

13:27
Он подчеркнул, что при капитальном ремонте домов в муниципальных квартирах устанавливают датчики газа, предупреждающие о неисправности оборудования. По словам Хромушина, ставить устройства в частные помещения жильцы часто отказываются.
"Из четырех квартир, которые были в эпицентре, по трем – недопуск газовых специалистов. То есть люди не пускали в квартиру газовые службы. Жители говорят, что по три-четыре раза к ним приходили", – приводятся слова Хромушина в телеграм-канале "Минэнерго Подмосковья".
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ступине выросло до 7
Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. По данным МЧС России, в результате ЧП погибли два человека, в том числе ребенок 2012 года рождения. Семь человек пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
По предварительной версии, взрыв мог стать следствием неисправности газового оборудования и утечки газа. Представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий подчеркнула, что точную информацию представят после экспертизы.
120 квартир отключили от газоснабжения после хлопка газа в жилом доме в Ступине
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