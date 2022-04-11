"Дверь заклинило от взрывной волны". Очевидцы – о ЧП в жилом доме в Ступине

12:16
Фото: Москва 24
Очевидец Александр рассказал, что после взрыва в жилом доме в подмосковном Ступине выбежала на улицу женщина в огне. Об этом сообщает "Газета.ру".
Александр уточнил, что он живет в доме напротив. В момент случившегося ЧП он спал, однако, по его словам, взрыв был ужасный: его окно открылось нараспашку, а сетку на нем выбило.
"Даже из комнаты не сразу вышел – дверь заклинило от взрывной волны. По словам очевидцев, на улицу после взрыва выбежала женщина, вся в огне. Кто рассказывал, был в ужасе. Что было с женщиной после, не имею понятия, но ее тушили. Жива или нет – не знаю", – рассказал он.
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Другая жительница Ступина также проснулась от того, что ее дом содрогнулся. Женщина сообщила, что на данный момент на месте взрыва работают пожарная служба, Росгвардия и Мособлгаз.
"Эвакуировали дом (где произошел взрыв. – Прим. ред.), всех направили во Дворец культуры как в пункт помощи. Лучше всего среагировала Росгвардия – они первые прибыли и стали помогать людям. Росгвардия отключила свет, жители убрали машины и тут же подъехала пожарная служба, люди просили вытащить тех, кого завалило", – рассказала жительница.
Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля. Эпицентром происшествия стала квартира на четвертом этаже пятиэтажного здания.
По данным МЧС России, в результате ЧП погибли два человека. В числе погибших – ребенок 2012 года рождения. Пострадали семь человек. Из здания были эвакуированы 60 жильцов, в том числе 10 детей.
В настоящее время спасатели делают замеры поврежденного дома специальным инструментом, чтобы убедиться в том, что он не является аварийным. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в некоторые подъезды жители смогут попасть уже сегодня.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по факту произошедшего проводится прокурорская проверка.
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