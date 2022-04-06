"The City": в прокат выходит фильм “Все везде и сразу”

15:00
В прокат выходит картина "Все везде и сразу". Критики в восторге от этого артхаусного блокбастера про мультивселенную и боевые искусства.
Главная героиня Эвелин Ван – взрослая женщина с кучей кредитов и проблем в семье. И кажется, что шансов вылезти из этого нет. Однажды Эвелин узнает, что ее муж на самом деле не ее муж. Точнее муж, но из другой вселенной. И таких вселенных тысячи. Героиня начинает мотаться из одного параллельного мира в другой и становится то мастером боевых искусств, то оперной певицей и даже небесным божеством. Между делом ей придется спасти планету от таинственного зла в виде гигантского черного бейгла.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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