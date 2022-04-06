В Кремле заявили о необходимости независимого расследования событий в Буче

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости независимого и беспристрастного расследования "чудовищной инсценировки" в Буче Киевской области.

"Мы с вами помним различного вида расследования, где Россия не была представлена в последнее время, которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации", – цитирует Пескова "Газета.ру".

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

