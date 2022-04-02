"The City": "Сядь за руль моей машины" и "Роман служанки" в кино

Ведущий программы "The City" Станислав Кулик рассказал о самых ожидаемых премьерах в кинотеатрах России.

Так, можно ознакомиться с обладателем премии "Оскар" – "Сядь за руль моей машины". Кроме того, можно посмотреть картины "Худший человек на земле" и "Роман служанки".