"Wow эффект": группа Coldplay выпустила клип на песню People of the pride

Группа Coldplay презентовала на своем канале клип на песню People of the pride. В клипе есть две визуальные части. В первой нарисованные герои живут в городе, похожем на Готэм, которым управляют роботы. Музыка является чуть ли не единственной свободой, которая у них осталась.

Вторая часть – черно-белая концертная запись самих музыкантов. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

