Москвичи предложат идеи по развитию городских катков

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Жители столицы смогут высказать свои пожелания и предложения по развитию катков в городских парках, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Этой теме посвятят проект "Московский лед", который пройдет на платформе "Город идей" с 22 по 28 марта. Он будет состоять из трех этапов. На первом – с 22 по 24 марта – участники поделятся идеями по развитию и повышению функциональности катков, их стилистическому оформлению и проведению мероприятий. Они смогут внести предложения по развитию сервисов катка на ВДНХ и проведению там спортивных и развлекательных мероприятий.

На тематических обсуждениях горожане расскажут о любимых катках, обсудят идеальный день на катке и какой должна быть ледовая площадка для катания во дворе. Также участники поделятся впечатлениями о работе катка на ВДНХ и расскажут, что им хотелось бы изменить в его работе и стилистическом оформлении.

Идеи участников, прошедшие экспертный отбор, перейдут на этап голосования. Департамент культуры и комитет по туризму Москвы реализуют лучшие предложения.

Платформу "Город идей" запустили в Москве в 2014 году. Проект дает жителям столицы возможность делиться идеями о том, как сделать жизнь в городе комфортнее.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги работы городской платформы за 2021 год. По его словам, на платформе все заинтересованные москвичи могут предложить и обсудить идеи по улучшению работы ключевых сфер городского хозяйства – от образования и транспорта до культуры и предоставления государственных услуг.

Мэр напомнил, что начиная с 2014 года власти провели 35 краудсорсинг-проектов, в которых приняли участие более 300 тысяч человек. Самые интересные идеи реализовали на практике. Только в 2021 году шесть тематических проектов собрали более четырех тысяч идей, из которых 423 взяли в работу.

Платформа "Город идей" реализована ГКУ "Новые технологии управления" и департаментом информационных технологий Москвы. С момента запуска более 280 тысяч горожан прислали в сервис более 113 тысяч предложений по развитию городской инфраструктуры.