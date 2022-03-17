"WOW эффект": в Сети появился трейлер мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание"

В Сеть выложили трейлер второй части мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание". Российские пользователи рады возвращению прежних актеров дубляжа, в том числе главного героя.

Из-за обновленной графики в интернете развернулась целая дискуссия. Герой все меньше напоминает оригинального персонажа из "Шрека", о чем сожалеют фанаты. Но сюжет признали интересным, так как у кота в сапогах в запасе осталась всего одна жизнь.

Об этом – в программе "Wow эффект".