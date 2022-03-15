"Wow эффект": в Minecraft воссоздали Нью-Йорк

В компьютерной игре Minecraft завершилась самая масштабная виртуальная стройка. Пользователи воссоздали Нью-Йорк в масштабе один к одному.

Хорватский фридайвер совершил самую долгую прогулку на одном дыхании. Расстояние в 107 метров он прошел по дну бассейна за 3 минуты 6 секунд.

А французский фрирайдер Кандид Товекс выпустил новый ролик. Он проехал на лыжал по узким каньонам в швейцарском Кран-Монтана.

Об этом – в программе "Wow эффект".

