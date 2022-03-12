"The City. Говорим": интервью с Иваном Кудрявцевым

Гостем программы The City стал главный редактор киноканала "СинемА" Иван Кудрявцев.

Он рассказал о настоящем и будущем проката и онлайн-платформ, а также о преимуществах российских онлайн-кинотеатров и изменении отечественного проката.

Об этом – в "The City. Говорим".

