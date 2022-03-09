Международный фестиваль "Триумф джаза" пройдет в РФ с 11 по 19 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 11 по 19 марта в России пройдет XXII Международный фестиваль "Триумф джаза". Об этом на пресс-конференции объявил основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

Он рассказал, что с 11 по 13 марта концерты пройдут в Московском международном Доме музыки, а 14 марта выступление состоится в Санкт-Петербурге.

Кроме того, 15 и 16 марта площадкой фестиваля впервые станет Тверь. А 17 марта "Триумф джаза" впервые прозвучит и в Ярославле.

Заключительный день фестиваля пройдет 19 марта в Красноярской филармонии.

В свою очередь, художественный руководитель VIII Международного фестиваля-конкурса "Детский триумф джаза" Павел Овчинников добавил, что 10 марта в Москве состоится гала-концерт VIII детского фестиваля.

"Мы надеемся, что будет полный зал зрителей, также будет организована трансляция", – рассказал Овчинников.

Ранее в Москве открылся Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Экспозиция разместилась в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу. Фестиваль продлится до 3 апреля.

На широкоформатных фотографиях запечатлены первозданные пейзажи, дикие животные и растения. В общей сложности в фестивале участвуют 190 авторов, профессионалов и любителей, представивших 480 работ.