Международный фестиваль "Триумф джаза" пройдет в РФ с 11 по 19 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 11 по 19 марта в России пройдет XXII Международный фестиваль "Триумф джаза". Об этом на пресс-конференции объявил основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
Он рассказал, что с 11 по 13 марта концерты пройдут в Московском международном Доме музыки, а 14 марта выступление состоится в Санкт-Петербурге.
Кроме того, 15 и 16 марта площадкой фестиваля впервые станет Тверь. А 17 марта "Триумф джаза" впервые прозвучит и в Ярославле.
Заключительный день фестиваля пройдет 19 марта в Красноярской филармонии.
В свою очередь, художественный руководитель VIII Международного фестиваля-конкурса "Детский триумф джаза" Павел Овчинников добавил, что 10 марта в Москве состоится гала-концерт VIII детского фестиваля.
"Мы надеемся, что будет полный зал зрителей, также будет организована трансляция", – рассказал Овчинников.
Ранее в Москве открылся Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия". Экспозиция разместилась в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу. Фестиваль продлится до 3 апреля.
На широкоформатных фотографиях запечатлены первозданные пейзажи, дикие животные и растения. В общей сложности в фестивале участвуют 190 авторов, профессионалов и любителей, представивших 480 работ.
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