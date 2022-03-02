Фестиваль хоров воскресных школ пройдет в "Зарядье" 6 марта

Фото: zaryadyehall.com

XI Московский фестиваль хоров воскресных школ пройдет в концертном зале "Зарядье" 6 марта в 14:00.

В мероприятии примут участие лучшие детские хоры воскресных школ столицы, а также специальные гости – Московский Синодальный хор и симфонический оркестр Voce Anima.

В рамках фестиваля прозвучат известные масленичные песнопения, народные колядки, песни братских славянских народов и другие произведения церковной и светской музыки разных веков.

Художественным руководителем фестиваля выступит заслуженный артист России Алексей Пузаков, в роли ведущего – Александр Круз. При этом мероприятие будет сопровождаться видео- и различными моушен-эффектами.

Московский фестиваль хоров воскресных школ проводится с 2012 года при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.

Ранее сообщалось, что уже началась подготовка Каннского кинофестиваля. Уточнялось, что мероприятие состоится в период с 17 по 28 мая. Фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году.