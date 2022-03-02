Фестиваль хоров воскресных школ пройдет в "Зарядье" 6 марта

Фото: zaryadyehall.com
XI Московский фестиваль хоров воскресных школ пройдет в концертном зале "Зарядье" 6 марта в 14:00.
В мероприятии примут участие лучшие детские хоры воскресных школ столицы, а также специальные гости – Московский Синодальный хор и симфонический оркестр Voce Anima.
В рамках фестиваля прозвучат известные масленичные песнопения, народные колядки, песни братских славянских народов и другие произведения церковной и светской музыки разных веков.
Художественным руководителем фестиваля выступит заслуженный артист России Алексей Пузаков, в роли ведущего – Александр Круз. При этом мероприятие будет сопровождаться видео- и различными моушен-эффектами.
Московский фестиваль хоров воскресных школ проводится с 2012 года при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы.
Ранее сообщалось, что уже началась подготовка Каннского кинофестиваля. Уточнялось, что мероприятие состоится в период с 17 по 28 мая. Фестиваль не будет принимать официальные делегации из России в 2022 году.
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