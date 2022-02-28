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Объявлены лауреаты 28-й премии Американской гильдии актеров. Главный приз получил фильм "CODA: Ребенок глухих родителей" за "Лучший актерский состав", передает "Газета.ру".

Также Уилл Смит был отмечен наградой за "Лучшую мужскую роль" в фильме "Король Ричард". В номинации "Лучшая женская роль" выиграла Джессика Честейн с фильмом "Глаза Тэмми Фей".

Награды за "Лучший актерский состав драматического сериала" были удостоены актеры "Наследников". Мужскую и женскую роли лучше всех исполнили актеры "Игры в кальмара" Ли Джон-жэ и Чон Хо-ен. Лучшим актером мини-сериала стал Майкл Китон с картиной "Ломка".

Ранее стало известно, что 33-й открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 13 по 20 сентября. Программой предусмотрены как традиционные конкурсы полного и короткого метра, так и секция "Кинотавр. Сериалы", спецпоказы и другие мероприятия, о которых объявят позже.

