"Wow эффект": горящая вавилонская башня в Никола-Ленивец

Вавилонская башня в огне. Видеообраз, который разошелся по российским сетям. Это масленица в арт парке Никола-Ленивец.

По словам организаторов, это был не праздник, а художественное высказывание, и оно было невеселым. Никола-Ленивец – это самый большой арт парк Европы. А его площадь составляет 650 гектаров. Его построили вокруг небольшой деревни в Калужской области.

Об этом – в программе "Wow эффект".