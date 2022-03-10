Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной с середины января. Температура опустились до -14 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура -23,1 градуса", – рассказал Тишковец РИА Новости.

Он отметил, что такие показатели значительно ниже положенной климатической нормы.

Из-за сильных морозов в городе наблюдается гололедица. В связи с этим Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области. Новое предупреждение будет действовать до 00:00 субботы, 12 марта.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что морозные ночи прогнозируются в Москве и Подмосковье в конце рабочей недели. Он уточнил, что ночные температуры будут опускаться до -12...-16 градусов, а дневные – до -1...-5.

