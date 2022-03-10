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Москва 24

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общество

07:15

Москвичам рассказали о погоде в четверг

обществопогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 10 марта, в Москве ожидается до -7 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Днем столичный регион будет находиться на юго-восточной периферии антициклона. Ожидается облачная погода без осадков.

"Максимальная температура воздуха в Москве – -7…-5, по области – -10…-5 градусов. Ветер северо-восточного направления 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет на уровне 765 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в конце рабочей недели в Москве и области ожидаются морозные ночи. В Москве – от минус 12 до минус 16 градусов, в Подмосковье – до минус 19 градусов. По словам синоптика, связано это не только с антициклоном, но и с северо-восточным ветром.

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