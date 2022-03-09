Сугробы начнут испаряться в Москве с начала следующей недели

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Сугробы в столичном регионе начнут испаряться в начале следующей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На следующей неделе может начаться при высоких температурах днем испарение снега. Снег сразу будет переходить из твердой фазы в газообразную. Такой процесс прогнозируется начиная с понедельника", – цитирует Вильфанда РИА Новости.

Синоптик отметил, что высота снега за последние две недели практически не изменилась. Прогнозируемое испарение приведет к уменьшению сугробов без появления слякоти.

Вильфанд добавил, что процесс испарения будет продолжаться до среды, однако в дальнейшем может вновь похолодать.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала жителям столицы потепление в выходные. Она отметила, что морозы пойдут на убыль из-за понижения атмосферного давления, а в начале следующей недели температура будет превышать климатическую норму на несколько градусов.