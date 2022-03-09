Москвичей предупредили о повышении атмосферного давления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столице 10 марта ожидается повышение атмосферного давления до отметки 763 миллиметра ртутного столба, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Это на 15–17 единиц выше положенного. Потом оно постепенно начнет падать", – отметил он в беседе с "Лентой.ру".
Согласно прогнозам, в четверг в дневные часы температура воздуха составит -3...-5 градусов, а в пятницу – около нуля.
"Ожидаются теплый атмосферный фронт, облака, небольшие осадки. <...> А в воскресенье будет еще теплее", – добавил метеоролог.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в столице в выходные морозы пойдут на убыль из-за понижения атмосферного давления. По ее словам, минимальная температура в субботу составит -8...-10, по области – до -13, а дневная температура будет положительной.
Метеоролог рассказала о повышенном атмосферном давлении в столице
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