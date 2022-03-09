В Росгидромете рассказали, надолго ли похолодание задержится в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Москве 24, что потепление в столице начнется с 12 марта.
Ранее на фоне похолодания в Москве городские службы начали поднимать в квартирах температуру отопления. Отмечается, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Вместе с тем горожан также предупредили о гололедице.
По словам Цыганкова, аномально холодная погода в столице продлится еще два дня – 10 и 11 марта. "С 12-го числа начнется потепление. Получается, 13–14 марта температура уже будет около нормы", – уточнил синоптик.
По словам метеоролога, сегодня сложно сказать, ожидаются ли такие аномальные холода в дальнейшем.
"Сейчас в районах Коми, на севере Урала сформировался очень сильный очаг холода. Там аномальная температура на 10 градусов ниже нормы. Холод близко к нам. Пока он на нас влияет, потом его циклон немножко сдвинет от нас, но дальше пока трудно сказать, повторится ли такое весной еще раз", – заключил Цыганков.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус посоветовал автомобилистам не спешить со сменой резины. По словам эксперта, в Москве март еще считается зимним месяцем. Метеоролог рекомендовал дождаться стабильных плюсовых значений, а также отсутствия гололедицы, и только тогда "переобувать" машину.
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