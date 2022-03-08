В Москве увеличат отопление из-за похолодания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве поднимут температуру отопления в квартирах из-за предстоящего похолодания. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

"Городские службы на основе краткосрочного прогноза погоды начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения", – говорится в заявлении.

До 11 марта в столице прогнозируется усиление морозов. В ночные часы температура воздуха будет опускаться до -13 градусов, а днем колебаться от -8 до -6 градусов.

Самая холодная ночь ожидается в Москве в пятницу, 11 марта. Столбики термометров опустятся до -16 градусов.

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что корректировку температуры отопления контролируют диспетчерские службы в автоматическом режиме.

Там отметили, что по всем вопросам горожане могут обращаться в свою управляющую компанию. Контакты для этого имеются на сайте "Дома Москвы".

Кроме того, москвичи могут задать все интересующие вопросы по горячей линии ПАО "МОЭК" +7 (495) 539-59-59 или в Едином диспетчерском центре +7 (495) 539-53-53.

Ранее сообщалось, что в Москве скорректируют платежные документы за февраль для сдерживания прироста платы для жителей за отопление. Расчеты за потребленную тепловую энергию в столице ведутся по принципу 1/12 в соответствии с федеральным законодательством. Таким образом, жители оплачивают потребление тепла ежемесячно в размере 1/12 от фактического потребления предыдущего года.

Москвичам напомнили о новых правилах получения субсидий на оплату ЖКУ, вступающих в силу с 2022 года. По новым нормам, отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу.