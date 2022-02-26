В Москве скорректировали начисление платежей за отопление в холодные зимы

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В Москве скорректируют платежные документы за февраль для сдерживания прироста платы для жителей за отопление. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что расчеты за потребленную тепловую энергию в столице ведутся по принципу 1/12 в соответствии с федеральным законодательством. Таким образом жители оплачивают потребление тепла ежемесячно в размере 1/12 от фактического потребления предыдущего года.

Корректировку платежа по фактическим показателям потребления теплоэнергии ресурсоснабжающая организация производит в конце каждого года. После этого управляющая организация осуществляет перерасчет платежей.

Между тем температура наружного воздуха в отопительный период 2021 года была существенно ниже, чем в 2020 году. Это привело к увеличению потребления тепла жителями.

Отдельные управляющие организации отразили в платежных документах всю сумму корректировки начислений. Это значительно повысило жилищно-коммунальные платежи. При этом организации не разъяснили гражданам по какому механизму производятся корректировки.

На основании этого всем управляющим компаниям поступило указание отозвать все ранее выставленные жителям платежные документы за февраль. Указанные суммы необходимо тщательно перепроверить, сформировать новые платежки и направить их горожанам.

Отмечается, что деньги жителей, уже внесенные за услугу "отопление", будут автоматически зачтены в счет платежей за последующие месяцы.

Кроме того, управляющим компаниям рекомендовано в дальнейшем осуществлять ежегодный перерасчет за отопление равными долями. В платежных документах сумма перерасчета из-за холодных зим при этом будет отражаться не единовременно, а ежемесячно из расчета 1/12 от общей суммы перерасчета за предыдущий год.

Ранее москвичам напомнили о новых правилах получения субсидий на оплату ЖКУ, вступающих в силу с 2022 года. По новым нормам, отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу.