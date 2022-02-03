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16:45

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Эксперт назвал условия отключения электричества в квартирах за неуплату

Тушите свет. Когда коммунальщики вправе отключить электричество в квартире
общество ЖКХ недвижимость эксклюзив

Специалисты фиксируют в российских городах рост случаев отключения электричества за долги с конца 2021 года. Рассказываем, сколько месяцев просрочки ждут, прежде чем выключить рубильник, как должна проходить процедура по закону и быстро ли вернут свет после оплаты долга.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За что могут отключить электричество?

В российских городах участились случаи отключения электричества за неуплату, рассказал Москве 24 председатель Жилищного союза, директор Центра подготовки медиаторов РАНХиГС при президенте РФ Константин Крохин.

С конца 2021 года суммы просрочки стали возрастать во всех отраслях коммунального хозяйства: и по теплу, и по воде, и по обслуживанию. В итоге стали жестче контролировать потребление. Учитывая, что у энергетиков по электричеству есть правовые основания приостанавливать подачу, они первые начали ими пользоваться.
Константин Крохин
председатель Жилищного союза, директор Центра подготовки медиаторов РАНХиГС при президенте РФ

Электричество разрешено ограничивать, если просрочка по платежам превысила два месяца. При этом закон не устанавливает связь с размером просрочки.

"Если брать среднюю квартиру, в которой мало живут и мало потребляют, получается 400–500 рублей в месяц. Соответственно, что даже при тысяче рублей просрочки возможно ограничение подачи электричества", – говорит Крохин.

Правила ограничения подачи коммунальных услуг едины для всей Российской Федерации. По закону поставщики не могут отключить за неуплату холодное водоснабжение, а также батареи в отопительный период.

Могут ли отключить электричество без предупреждения?

Прежде чем отключить абоненту электричество, энергосбытовая компания обязана уведомить его об этом заказным письмом, рассказал Константин Крохин. В уведомлении должно быть указано время, когда инспектор собирается прийти. По правилам абонент должен присутствовать при отключении электричества в своей квартире.

Если же представителю энергосбытовой организации не открывают дверь и не пускают к щитку в общем коридоре, то компания должна обратиться в суд. Сотрудники энергосбытовых компаний не имеют права самостоятельно силой проникать в квартиру или даже общий коридор, заявил председатель Жилищного союза. Взломать дверь в помещение разрешается только при наличии вступившего в силу судебного решения в присутствии судебных приставов.

Специалист рекомендует соседям не впускать в общий коридор представителей энергосбытовой компании, потому что они сами должны быть в контакте с абонентами, которым отключают электричество.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Могут ли отключить свет электрики управляющей компании?

Управляющие компании не вправе отключать электричество. Тем не менее Константин Крохин отметил, что жители периодически сталкиваются с практикой отключения электричества с их стороны. Однако эти действия незаконны, утверждает эксперт. Для возобновления подачи электричества оплативший долг гражданин должен подать заявление. После этого в течение двух дней в квартиру придет электрик, который произведет повторное подключение.

Могут ли отобрать квартиру за неуплату долгов за ЖКУ?

Отобрать у собственника жилье можно только в случае, если сумма задолженности соразмерна стоимости квартиры, рассказал Константин Крохин.

На практике за долги по ЖКХ не выселяют, потому что любая задолженность за ЖКУ не превысит 5–10% стоимости квартиры, а это не является основанием для соразмерности.
Константин Крохин
председатель Жилищного союза, директор Центра подготовки медиаторов РАНХиГС при президенте РФ

"Если квартира стоит 10 млн рублей, а задолженность у человека по квартплате будет 500 тысяч, а это большая задолженность за период несколько лет, то квартиру арестовывать не будут и не будут продавать за долги. Потому что это несоразмерно", – сказал Крохин.

Однако суд может задействовать другие ограничения. Специалист привел случай из практики, когда у владельца большой квартиры с долгом за ЖКУ более миллиона рублей суд арестовал автомобиль, заблокировал банковские карточки и запретил выезд за границу.

При задолженности по ЖКХ свыше шести месяцев наймодатель имеет право выселить гражданина, чье жилье находится в социальном найме. После этого человек получит место в специальном общежитии с обеспечением не менее шести метров жилой площади, отметил Крохин.

По его словам, такие возможности есть не во всех регионах.

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Носатов Иван

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