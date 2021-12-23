Регионам РФ разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения – СМИ

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Правительство РФ разрешило регионам самостоятельно вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает "Коммерсант".

Речь идет о постановлении 1178, которое до поправок разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе.

Теперь каждый регион будет иметь возможность самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу, а также устанавливать разные тарифы для отдельных групп населения.

Так, гражданам, превысившим предельный объем потребления по льготным тарифам, предстоит платить за электричество по более высокому тарифу. По информации издания, методика вычисления такого объема еще не разработана.

В ФАС и Минэнерго, как сообщает газета, заверили, что это не приведет к росту тарифов для населения, они будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба подготовила проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний. Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы.