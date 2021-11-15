Введение эталонных тарифов не приведет к росту цен на электроэнергию – ФАС

Фото: Агентство "Москва"
Установление тарифов эталонным методом не приведет к негативным последствиям. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России сообщает сайт "Комсомольской правды".
В настоящий момент специалистами службы прорабатывается вопрос установления тарифов на передачу электроэнергии методом эталонных расходов, который планируют создать на основе лучших практик деятельности территориальных сетевых организаций.
"Эталонный метод установления тарифов исключит субъективизм и тарифную дискриминацию и определит единые правила регулирования ТСО", – подчеркнули в ФАС.
Проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний ФАС начала разрабатывать еще в мае текущего года. Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы. Ожидается, что новый подход будет стимулировать экономичность и эффективность работы теплоснабжающих организаций.
При этом стало известно, что преждевременное внедрение эталонных тарифов в электроэнергетике может вызвать банкротство сотен территориальных сетевых организаций, а также привести к росту цен на электричество.
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