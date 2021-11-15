В России может вырасти стоимость электроэнергии – СМИ

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Из-за преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике могут обанкротиться сотни ТСО и вырасти цены на электричество. Об этом со ссылкой на ассоциацию "Территориальные сетевые организации" сообщает газета "Известия".

Уточняется, что организация направила вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо с просьбой отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат.

"При принятии тарифных решений в субъектах РФ уполномоченными органами региональной власти в сфере электроэнергетики <...> не обеспечиваются равные условия для работы территориальных сетевых организаций", – говорится в письме.

По мнению топ-менеджера в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, слова которого приводит газета, в случае массового ухода ТСО с рынка повышение для юридических лиц составит минимум 10–12%, для населения – 1,5–2%.

В свою очередь, в Федеральной антимонопольной службе заявили, что эконометрическая модель расчета операционных расходов ТСО будет создана на основе лучших практик. Она сохранит в себе элементы тарифной политики по защите всех потребителей, включая население.

В ФАС уверены, что установление тарифов эталонным методом исключит субъективизм и дискриминацию, а также определит единые правила регулирования ТСО.

В конце мая ФАС подготовила проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний. Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы. Ожидается, что новый подход будет стимулировать экономичность и эффективность работы теплоснабжающих организаций.