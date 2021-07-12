В России может появиться единое тарифное законодательство – СМИ

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В России предложили создать единое тарифное законодательство. Концепцию внедрения механизмов тарифообразования для организаций на долгосрочный период в конце июня утвердил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу сообщает газета "Известия".

Отмечается, что для реализации этих принципов будет сформирована законодательная база, основой которой станет принятие Единого тарифного закона. По данным ФАС, такой документ сейчас дорабатывается.

Уточняется, что концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров урегулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. По заявкам компаний или органов регулирования этот срок может быть пересмотрен в сторону увеличения.

В ФАС отметили, что планируется также выстроить систему мер господдержки регулируемых отраслей экономики, снизить барьеры для доступа на эти рынки новых участников, установить экономически обоснованные тарифы и создать Единую тарифную платформу.

Отмечается, что такие изменения в целом поддерживает бизнес, указывая на то, что данная концепция позволит обеспечить стабильность тарифного регулирования в России.

В конце мая ФАС подготовила проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний. Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы. Ожидается, что новый подход будет стимулировать экономичность и эффективность работы теплоснабжающих организаций.