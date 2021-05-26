ФАС подготовила проект перехода к эталонным тарифам на тепло

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект перехода на эталонный метод тарифообразования для теплоснабжающих компаний.

Данный принцип подразумевает установление определенного эталонного уровня расходов для организаций, исходя из которого будут устанавливаться тарифы. Ожидается, что новый подход будет стимулировать экономичность и эффективность работы теплоснабжающих организаций.

В ФАС отметили, что тема перехода на новую методику стала ключевой в рамках заседания рабочей группы по теплоснабжению экспертного совета по вопросам ЖКХ.

"Принимая во внимание высокую важность исполнения поручения президента РФ по переходу на эталоны, служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов при регулировании сферы ЖКХ, в том числе теплоснабжения. Эталоны позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным", – приводит слова замглавы ФАС Виталия Королева РИА Новости.

Служба представила на рассмотрение участников заседания проект постановления кабмина о постепенном переходе на новый подход к тарифообразованию и формированию расходов в теплоснабжении, а также о введении понятия эталонных затрат. Согласно документу, внедрение нового порядка начнется с компаний-пилотов, изъявивших соответствующее желание.

Кроме того, на мероприятии обсуждалась возможность разделения цены на стоимость топлива, а также его хранение и транспортировку, поскольку большую часть расходов в тарифах на тепловую энергию занимают именно эти затраты. В ФАС полагают, что такая мера позволит оптимизировать закупку топлива и обеспечить более выгодные цены.

Ранее ФАС выдала предупреждение компании "Лукойл-Югнефтепродукт", являющейся дочерней структурой компании "Лукойл", с требованием снизить цены на бензин на АЗС в Элисте.