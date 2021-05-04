ФАС одобрила соглашение операторов о построении сетей 5G

10:57
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Операторы связи "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" могут заниматься заключением соглашения о строительстве сетей стандарта 5G. Разрешающее решение вынесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, говорится на сайте ведомства.
"ФАС рассмотрела ходатайство "Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон" о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории РФ по построению сетей стандарта 5G. Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи", – сказано в сообщении.
Ранее оператор МТС запустил в Москве первую в РФ пользовательскую пилотную сеть 5G. По информации оператора, для подключения можно будет воспользоваться смартфонами с поддержкой новой технологии. 5G-соединение будет безлимитным и обеспечит абонентам скорость до 1,5 Гбит/c с минимальными задержками.
Москвичам рассказали, где в городе можно подключиться к 5G
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