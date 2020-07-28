МТС получил лицензию на оказание услуг 5G-связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский оператор МТС получил лицензию на осуществление услуг мобильной связи по стандарту 5G, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что это первый оператор в России, который будет работать с таким видом связи. МТС сможет работать в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 регионах РФ. Соответствующая лицензия была выдана Роспотребнадзором, она будет действовать до 16 июля 2025 года.

Первыми пользователями 5G-сети от МТС станут бизнес-клиенты и крупные предприятия. Президент оператора связи Алексей Корня заявил, что таким образом его компания стала еще на шаг ближе к новой эпохе в истории коммуникации и цифровизации.

"Для МТС технологии пятого поколения – это важный инструмент для еще более активного развития строящейся продуктовой экосистемы, прежде всего в сфере проектов по автоматизации для бизнес-пользователей", – отметил Корня.

Он добавил, что 5G-связь вскоре будет востребована почти во всех отраслях. Корня считает, что технологии пятого поколения станут локомотивом развития экономики страны в ближайшие годы. В то же время, по словам президента компании МТС, для достижения такой тенденции необходимо проделать большую работу.

Ранее информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование, нацеленное на изучение удобства удаленной работы в различных районах Московской области. В его рамках выяснили, что оператор МТС продемонстрировал высокие скоростные характеристики, которые позволили справиться с ростом трафика в связи с переходом на дистанционное исполнение обязанностей.