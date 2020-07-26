В России повышаются цены на домашний интернет и ТВ – СМИ

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Операторы начали повышать цены на домашний интернет, данная тенденция продолжится, сообщает газета "Известия".
В частности, "Вымпелком" с 27 июля увеличивает стоимость данных услуг на 50 рублей на некоторых тарифов. В самой компании заявили, что эти изменения касаются лишь части клиентов тарифных архивов. В компании напомнили, что во время активной стадии пандемии коронавируса они предлагали своим клиентам льготные или бесплатные услуги, однако "сейчас пришло время изменений".
Рост цен произошел и в некоторых тарифах компании "ЭР-Телеком". Размер платы по тарифам на спутниковое телевидение изменился и в МТС на 15-20 рублей в месяц. В компании отметили, что не планируют менять тарификацию для всех абонентов платного ТВ, а подавляющее большинство абонентов спутникового ТВ уже перешли на новые тарифы. Кроме того, с 1 августа на некоторых архивных тарифах стоимость услуг повысится и в "Акадо".
"Ростелеком" также не исключает возможность роста цен. В компании сообщили, что они коснутся лишь тех архивных тарифов, которые уже не соответствуют рыночному уровню. В "Ростелекоме" пояснили, что во время режима самоизоляции в поставщике интернет-услуг сделали все, чтобы увеличить скорость передачи данных без повышения цены.
Почему же именно на на архивных тарифах повышается стоимость услуг? По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, это связано с политикой компаний по стимулированию клиентов на переход на новые тарифы. Кроме того, по словам эксперта, на динамику цен влияют колебание курса рубля, инфляция, затраты на исполнение "закона Яровой" и закона об устойчивом интернете.
Кусков также отметил, что пандемия коронавируса также поспособствовала потреблению большего количества трафика. Кусков считает, что тарифы на домашний интернет и ТВ могут вырасти на 20%.
В аналитическом агентстве iKS-Consulting придерживаются более оптимистического прогноза – всего на 10-15%. По словам аналитика компании Максима Савватина, рост цен на услуги тарифных архивов – закономерность. По его словам, новые тарифы обходятся дороже, однако предлагают больше услуг.
Увеличение стоимости услуг также обусловлено расходами на строительство и поддержание инфраструктуры. Кроме того, по словам Савватина, часть контента операторы покупают за рубежом, а цены на него выросли из-за ослабления позиций рубля.
Ранее сообщалось, что интернет-трафик в московском метро в июле вырос в 2,5 раза. Данная тенденция обусловлена отменой ограничительных мер и увеличением количества пассажиров в подземке.
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