Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию для промышленности – СМИ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Россия обогнала США и ряд европейских стран по ценам на электроэнергию для промышленных потребителей. Об этом сообщает "Коммерсант".
По данным расчетов "Сообщества потребителей энергии", средняя цена для российских промышленников в прошлом году составила 7,34 цента за киловатт-час. Данный показатель оказался больше, чем в США, Турции, Испании, Финляндии, Франции и Норвегии.
В Минэнерго РФ оценили исследование и напомнили, что цены на электроэнергию в России – одни из самых низких в мире. Оптовые цены сопоставимы с тарифами в других странах, при этом стоимость для населения существенно ниже, пояснили в ведомстве.
По мнению представителей Минэнерго, расчеты "Сообщества потребителей энергии" не учитывают составляющие цены электроэнергии, волатильность валютных курсов, паритет покупательной способности, а также влияние цены на электроэнергию на стоимость конечной продукции.
В свою очередь, в российской компании "Интер РАО" отметили, что в исследовании взяты показатели цен за нетипичный год с аномально теплой зимой и сниженным потреблением на фоне пандемии.
Ранее стало известно, что Союз потребителей (СПРФ) направил письмо в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина с предложением ввести прогрессивную шкалу энерготарифов для населения.
Указывалось, что предложение подразумевает увеличение цены за единицу электроэнергии при потреблении больше установленной нормы. При этом предполагалось, что регионам дадут возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.
Позднее идею прогрессивной шкалы энерготарифов оценили в Минэнерго. Глава министерства Николай Шульгинов подчеркнул, что подобные инициативы в данный момент не рассматриваются.
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