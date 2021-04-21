В Минэнерго оценили идею прогрессивной шкалы энерготарифов

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Глава Минэнерго Николай Шульгинов прокомментировал предложение о введении прогрессивной шкалы энерготарифов для населения.

В разговоре с журналистами министр подчеркнул, что подобные инициативы в данный момент не рассматриваются, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Союз потребителей (СПРФ) направил письмо с такой идеей в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Указывалось, что предложение подразумевает увеличение цены за единицу электроэнергии при потреблении больше установленной нормы.

При этом предполагалось, что регионам дадут возможность корректировать норматив в зависимости от длины светового дня.