В ФАС прокомментировали ситуацию с введением умных счетчиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На данный момент нет понимания, какие источники финансирования будут использоваться энергокомпаниями, чтобы обеспечить установку умных счетчиков без увеличения стоимости тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ФАС РФ Виталия Королева.
По его словам, нужно обеспечить выполнение закона. Кроме того, необходимо, чтобы эти счетчики были по возможности локализованы, произведены на территории РФ, не несли никаких угроз с точки зрения безопасности, устойчивости энергосистемы, ведь такие потенциальные риски теоретически могли бы быть.
"Напомню, что мы неоднократно слышали высказывания крупных энергетических компаний о том, что это будет происходить без роста тарифов. Мы на сегодняшний день не понимаем, какие источники они будут использовать для того, чтобы это сделать без роста тарифов", – уточнил Королев.
Он также добавил, что данный вопрос будут обсуждать в правительстве.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ.
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