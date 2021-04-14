ФАС проверит информацию о росте цен на гостиничные услуги

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Федеральная антимонопольная служба России получила сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг в РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сигнал о росте цен на рынке гостиничных услуг антимонопольное ведомство получило и приняло в работу", – говорится в сообщении.
Ранее Совет Федерации поручил комитету по социальной политике совместно с Федеральной антимонопольной службой отслеживать рост цен на путевки на российские курорты.
Тем не менее онлайн-платформы по продаже билетов уже сообщили, что цены на майские туры выросли на 25% по сравнению с аналогичным доковидным периодом 2019 года. Сильнее всего подорожал отдых в Сочи.
После приостановки авиасообщения с Турцией и Танзанией выросли в цене и авиабилеты. Москва 24 узнала, сколько придется заплатить за отдых.
Отдых в Сочи подорожал на 112% из-за закрытия Турции
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