Стоимость авиабилетов в курортные страны выросла на фоне новостей о Турции и Танзании

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Ограничение перелетов в Турцию и Танзанию привело к росту стоимости билетов в другие курортные страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Aviasales и Туту.ру.

В частности, увеличились цены на билеты в Грецию, Египет, ОАЭ, на Кипр и Кубу.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

На сообщение оперативно отреагировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что курорты Кубани смогут принять туристов со всей России.

После этого резко подскочили цены на отдых в Сочи. Стоимость турпутевок выросла на 112%.